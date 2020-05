Coronavirus, per Mundo Deportivo Matheus Fernandes è il secondo positivo del Valladolid

vedi letture

Non solo Oscar Plano , anche Matheus Fernandes sarebbe stato contagiato dal Coronavirus. Il talento classe 1998 del Valladolid, già acquistato dal Barcellona in vista della prossima stagione, per Mundo Deportivo è risultato infatti positivo al virus nel test sierologico svolto in queste ore. Il brasiliano è stato immediatamente isolato e dovrà restare in quarantena, come da protocollo sanitario della Liga.

Secondo Radio Marca, sarebbero tre in totale i contagiati all'interno della rosa del presidente Ronaldo: due calciatori e un membro dello staff.