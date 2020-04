CSKA Mosca, i giocatori si tagliano lo stipendio: 50% a marzo, 60% ad aprile

I giocatori del CSKA Mosca hanno trovato l'accordo col club per la decurtazione degli stipendi. A confermarlo il direttore generale Roman Babaev: "Posso confermare che abbiamo trovato l'accordo con i giocatori e li ringraziamo per esserci venuti incontro in questo momento difficile". I tagli sono così organizzati: 50% per il mese di marzo, 60% per aprile. Quando la squadra tornerà ad allenarsi i giocatori inizieranno a ricevere il 70% dello stipendio, che tornerà al 100% una volta ripartito il campionato. Babaev ha inoltre confermato che anche lo staff tecnico e dirigenziale si decurterà lo stipendio.