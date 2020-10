Dal Panathinaikos al Ferencvaros: sono 36 le squadre punite da Messi in Champions

A 33 anni, nonostante un'estate molto tormentata, Lionel Messi continua a battere record su record: il fenomeno argentino ha aggiunto anche il Ferencvaros alla lista delle sue "vittime" in Champions League: il club ungherese è la 36esima squadra a cui la Pulce segna almeno un gol nella massima competizione europea. Non solo: con la rete di ieri sera, Messi è andato a segno per la sedicesima stagione consecutiva in Champions, eguagliando il record di Ryan Giggs. Il primo gol lo realizzò nel 2005, contro il Panathinaikos, poi ha punito: Napoli, Borussia Dortmund, Slavia Praga, Olympiacos, Borussia Moenchengladbach, Sporting CP, Rangers, Werder Brema, Liverpool, Tottenham, Juventus, Roma, Bate Borisov, Real Madrid, Dinamo Kiev, Basilea, Chelsea, APOEL Nicosia, Viktoria Plzen, Copenhagen, Shakhtar Donetsk, Stoccarda, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, Spartak Mosca, Manchester United, Bayern Monaco, Lione, Manchester City, Ajax, Bayer Leverkusen, Milan, Celtic, Arsenal.