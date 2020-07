Dalla Spagna: Almeria, componente della prima squadra positivo al Coronavirus

Altro caso di Coronavirus in Spagna che colpisce il mondo del calcio professionistico. Con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali l'Almeria, club andaluso qualificatosi per i playoff promozione in Liga, ha comunicato la positività di un componente della prima squadra al Covid-19. Nel pomeriggio tutto il resto del gruppo verrà nuovamente testato per confermare che non vi siano altri infetti.