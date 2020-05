Danimarca, è ripartito il campionato. AGF-Randers giocata con i tifosi collegati via Zoom

vedi letture

È tornato questa sera il campionato danese col recupero del 21° turno fra AGF e Randers. L'incontro è terminato 1-1 ma la vera curiosità è data dall'espediente usato dalla squadra di casa per rimediare all'assenza di spettatori. Sono stati messi dei maxischermi all'altezza degli spalti dove sono comparsi i tifosi a incitare i propri beniamini. Essi si sono connessi attraverso il servizio di videoconferenza Zoom. Le persone hanno potuto accedervi gratuitamente e indipendentemente dalla fede calcistica. Come se non bastasse, gli abbonati hanno potuto riservare il loro posto allo stadio con un cartonato con tanto di foto propria. In alternativa, spazio alla fantasia con cartonati dai vari colori e vari disegni. Un modo originale e simpatico per colmare il vuoto lasciato dall'assenza di tifosi in carne ed ossa. Di questi tempi bisogna anche accontentarsi e usare un po' di fantasia.