Dest verso il Barcellona fa arrabbiare il Bayern Monaco: club indispettito con l'Ajax

E’ il Barcellona ad essersi assicurato Sergino Dest per la prossima stagione. I catalani hanno vinto il duello con il Bayern Monaco per il calciatore statunitense. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sport, il club tedesco si sarebbe indispettito con l’Ajax per non essere riusciti a trovare un accordo per il difensore.