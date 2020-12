Dinamo Kiev, Lucescu: "Era importante qualificarci in EL e ci siamo riusciti. Sono contento"

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Ferencvaros che ha regalato alla sua Dinamo Kiev la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, Mircea Lucescu, allenatore degli ucraini, ha così commentato la gara: “Per noi è importantissimo qualificarci alla fase ad eliminazione diretta di Europa League. Questa partita non era per lo spettacolo, abbiamo giocato per qualificarci e sono felice che ci siamo riusciti con una squadra giovane. La partita è stata complicata, il Ferencvaros è una buona squadra con giocatori veloci e di talento. Sapevamo che ci avrebbero attaccato e noi li abbiamo aspettati sperando ci lasciassero spazi. Nella ripresa ho deciso di cambiare approccio ed essere più offensivo e ha pagato. Ero contento di essere tornato in Champions, volevo tornare nel calcio e continuare a mettere a disposizione la mia esperienza a questa squadra giovane. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi”.