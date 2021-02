Dinamo Zagabria-Tottenham, Mourinho: "Evitate le altre inglesi in Europa, ma prima o poi..."

vedi letture

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato così in conferenza stampa il sorteggio di Europa League che oggi ha messo sulla sua strada la Dinamo Zagabria: "Quando vai avanti in queste competizioni non trovi squadre facili da affrontare. Prima o poi ti ritrovi a dover giocare contro le migliori. Per ora l'obiettivo è battere la Dinamo Zagabria, poi se Arsenal e Manchester United saranno ancora nella competizione allora le affronteremo. Può succedere che vi siano due squadre inglesi in finale, è accaduto sia in Champions che in Europa League. Sarebbe bello per noi, ma anche per il calcio inglese. Al momento però ci sono ancora 16 club in corsa e non mi sembra quindi il caso di parlarne".

Guarda il video in calce con le parole di Mourinho!