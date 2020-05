Dortmund, Haaland si fa male al ginocchio ed esce. Favre: "Non credo sia grave"

Nel corso del Klassiker di ieri, Erling Haaland ha dovuto abbandonare il campo al 72'. Il norvegese è uscito zoppicante dopo un contrasto con Jerome Boateng ed è stato immediatamente sostituito da Giovanni Reyna. In merito il tecnico Lucien Favre ha dichiarato: "Se temo per un lungo stop? No, non credo proprio. Non si può dire con certezza ma non credo sia qualcosa di grave" ha minimizzato l'allenatore.