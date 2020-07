Dortmund, piccola disavventura per Haaland: il norvegese viene cacciato da un locale

Piccola disavventura per Erling Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund. Il calciatore norvegese, attualmente in vacanza nel suo paese, è stato cacciato da un locale da due buttafuori. Il video è subito diventato virale sul web, il giocatore viene rimproverato con veemenza dai due addetti ai lavori. Una piccola disavventura in una stagione comunque incredibile: il calciatore classe 2000 ha messo a segno 44 gol in 40 partite.