Dusseldorf, Rosler: "Bayern troppo forte, abbiamo sprecato troppo. Dobbiamo riprenderci"

Uwe Rösler, allenatore del Fortuna Düsseldorf, ha commentato così il 5-0 subito in casa del Bayern Monaco: “Pensavo che avessimo iniziato esattamente come volevamo, ma poi abbiamo notato relativamente rapidamente che lo spazio era poco. E' stata una bella gara, ma a volte andavano troppo veloci. Abbiamo avuto tre opportunità decenti nel primo tempo in cui avremmo dovuto segnare. Questo ci avrebbe dato ulteriore energia. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. I gol arrivati poco dopo la pausa hanno ucciso la partita. È un po' deludente che non abbiamo rispettato la buona impressione degli ultimi mesi. Ma la squadra si è sempre ripresa e lo farà anche questa volta".