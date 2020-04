Emergenza Coronavirus, Chicharito: "Perché io guadagno così tanto e i medici nulla?"

Javier Hernandez, comunemente chiamato Chicharito, ha guadagnato tanto nei suoi 10 anni in Europa (Manchester United, Real Madrid e Siviglia sono solo alcune delle tante maglie vestite) e probabilmente percepirà ancor di più nei suoi anni in MLS, se resterà a lungo ai Los Angeles Galaxy. L'attaccante messicano, in questo momento di pandemia, al portale messicano Mediotiempo marca la differenza: "Mi sorprende il fatto che io guadagno milioni di dollari come calciatore, mentre i medici e gli scienziati che stanno cercando una cura al Coronavirus non percepiscono nulla. Mi pagano tantissimo per fare uno sport e la gente che si sta sacrificando per bloccare un virus che sta mettendo in ginocchio il mondo non sta guadagnando nulla, economicamente parlando".