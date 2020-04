Emergenza Coronavirus. Spagna, se non ripartono i campionati perdite per oltre 950 milioni

Anche in Spagna, come in Italia, l'emergenza legata al Coronavirus rischia di costare tantissimo anche in termini economici. Ogni giorno LaLiga e l'AFE (l'Associazione spagnola dei calciatori) si tengono in contatto per aggiornarsi sui progressi e per trovare le varie soluzioni per ripartire una volta che l'emergenza sarà conclusa. Come si legge sulle pagine di Marca infatti, ci sono tre ipotesi per il calcio spagnolo ed in ogni caso le perdite saranno ragguardevoli.

La prima ipotesi, quella più pessimista, prevede una perdita di 956,6 milioni di euro qualora i campionati non dovessero riprendere. Se si dovesse giocare invece a porte chiuse, le perdite potrebbero essere di 303,4 milioni. Infine l'ultima ipotesi, quella di giocare a porte aperte. In quel caso - si legge - le perdite sarebbero di "solo" 156 milioni di euro.