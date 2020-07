Espanyol retrocesso, il presidente Chen chiede scusa: "Torneremo più forti"

Il presidente dell'Espanyol Chen Yansheng, ha inviato una video-lettera aperta ai tifosi dopo la matematica retrocessione del club dopo 27 anni, arrivata in seguito alla sconfitta per 1-0 subita nella stracittadina contro il Barcellona: "Cari tifosi, la maggiore responsabilità per il cattivo risultato sportivo di questa stagione, è mia. Voglio esprimere le mie più sincere scuse per quanto accaduto. Per questo motivo dovremo affrontare una profonda autocritica seguita da un lungo momento di riflessione. Siamo fiduciosi che attraverso il duro lavoro il club tornerà subito alla massima serie, il posto che merita. Promettiamo di ereditare e promuovere la gloriosa tradizione dei 120 anni di storia della squadra e siamo impazienti di riportare al top l'Espanyol, ancora più forte di prima".