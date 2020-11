Europa League, quattro squadre già ai sedicesimi: le inglesi aspettano il Tottenham

Non solo la Roma. La serata di Europa League ha regalato il passaggio del turno (e la qualificazione ai sedicesimi di finale) ad altre tre squadre: Arsenal, Leicester ed Hoffenheim festeggiano il traguardo insieme ai giallorossi con due turni d'anticipo.

⏭️ - Tonight, 4⃣ teams have already qualified themselves for the @EuropaLeague knock-out phase

✅ - Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

✅ - AS Roma🇮🇹

✅ - Leicester City🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

✅ - TSG 1899 Hoffenheim🇩🇪#UEL

