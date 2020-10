Everton, Calvert-Lewin: "Dietro il successo di oggi c'è tanto lavoro e impegno"

Dal ritiro dell'Inghilterra, Dominic Calvert-Lewin ha parlato del suo ottimo inizio in campionato: "Non è sicuramente un successo che arriva dall'oggi al domani. C'è stato molto lavoro, impegno e concentrazione per arrivare dove sono ora. Ho vissuto diverse esperienze, belle e difficili, per plasmarmi nel giocatore che sono ora. Ho avuto la mia educazione calcistica in Premier League. Sicuramente non sono il giocatore che ero quattro anni fa quando sono arrivato all'Everton. Sono cresciuto e maturato da allora".