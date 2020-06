Fair-play finanziario, la UEFA salva il Marsiglia: solo una multa, parteciperà alla Champions

La UEFA ha ammorbidito la sua posizione in merito al fair play finanziario e ha deciso di salvare l'Olympique Marsiglia, che non verrà esclusa dalla prossima Champions League. Il club francese pagherà una multa di 3 milioni di euro, mentre l'UEFA tratterrà il 15% delle entrate legate alle competizioni internazionali nelle prossime due stagioni. Inoltre, l'OM potrà registrare solo 23 giocatori - e non 25 - in Europa per i prossimi 3 anni.