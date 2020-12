Ferencvaros-Barcellona 0-3, le pagelle: show di Dembele, disastro Frimpong

FERENCVAROS-BARCELLONA 0-3

Marcatori: 14’ Griezmann, 20’ Braithwaite, 28’ rig. Dembele

FERENCVAROS

Dibusz 6 - Prende tre gol ma ha poche colpe. Forse un po’ poco reattivo sul colpo di tacco di Griezmann, ma per il resto risponde bene sui tentativi di Braithwaite e compagni.

Botka 4.5 - La sua fascia è un lasciapassare per Dembele e Jordi Alba, che salgono e vanno al cross con regolarità senza alcun problema.

Blazic 5 - Un paio di errori in uscita palla a terra all’inizio della gara e una gara di sofferenza in cui si vede sfilare in continuazione da Dembele, Alba e Braithwaite.

Frimpong 4.5 - Disastroso il difensore centrale, colpevole in praticamente in tutti i gol subiti. In occasione del gol di Griezmann si fa anticipare dal francese, sul raddoppio è Braithwaite a passargli davanti ed è sempre lui a causare il rigore sull’attaccante danese.

Dvali 5 - In ritardo anche lui in occasione del gol di Griezmann, è il più solido dei tre centrali, ma non dà grosse garanzie.

Heister 6 - Il più positivo degli ungheresi, almeno nella prima frazione. Bene in marcatura su Trincao, che si deve accentrare per essere pericoloso, è l’unico che tenta di portare il pallone nell’area del Barcellona. Dal 64’ Lovrencsics 6 - Si presenta alla partita con un cross completamente sbagliato in una delle poche sortite offensive del Ferencvaros. Combina poco ma guadagna un paio di corner.

Isael 5.5 - Nullo il suo apporto offensivo, non aiuta nemmeno il povero Botka che non capisce nulla contro la fascia offensiva del Barcellona.

Siger 5.5 - Mangiato da Busquets e Pjanic nel primo tempo, non si vede mai. Apre la ripresa con un destro interessante che sfiora il palo difeso da Neto. Dal 64’ Laidouni 6 - Gioca a testa alta e recupera un paio di buoni palloni in un secondo tempo con ritmi bassissimi.

Somalia 6 - Più polmoni e tenacia rispetto a Siger, si nota per qualche fallo subito e per un paio di recuperi. Dal’84’ Kharatin sv

Uzuni 5 - Egoista, tiene troppo il pallone nelle poche possibilità create dal Ferencvaros, intestardendosi in azioni personali. Dal 71’ Mak sv

Nguen 5 - Abbandonato al suo destino, prova anche a lottare contro Mingueza e Lenglet, ma la lotta è impari. Dal 71’ Baturina 6.5 - Ottimo l’ingresso del croato classe 2000, che dopo pochi secondi dal suo ingresso si rende pericoloso con un bel colpo di testa. Tanta lotta in un finale di gara con poca intensità.

BARCELLONA

Neto 6 - Spettatore non pagante, si sporca i guanti per disinnescare un bel colpo di testa di Baturina.

Dest 6.5 - Uzuni non combina nulla e lui ha ampio campo per attaccare. Un paio di ottimi cross per il terzino americano.

Mingueza 6 - Non deve praticamente fare nulla per tutta la gara. Bene in respinta in un paio di cross dalla fascia.

Lenglet 6 - Vedi Mingueza. L’apporto offensivo del Ferencvaros è nulla e lui si gode una serata tranquilla. Dal 65’ Alena 6 - Venti minuti e poco più di gestione, cerca il gol con un tiro da lontano.

Alba 7 - Un treno sulla fascia sinistra, in cui agisce di fatto da esterno aggiunto. Assist per il gol di Griezmann, entra in tutte le azioni pericolose dei blaugrana. Esce all’intervallo dopo aver arato la fascia. Dal 46’ Firpo 6 - Attacca sulla sinistra e mette un paio di buoni cross.

Busquets 6 - Lavoro oscuro molto importante per il capitano del Barcellona, sempre utile in fase di rottura e in quella di costruzione. Ha una percentuale quasi perfetta di passaggi completati, esce all’intervallo dopo aver preso un giallo. Dal 46’ De Jong 6 - Partita in gestione, sia da centrocampista che da centrale di difesa dopo l’ingresso di Alena.

Pjanic 6 - Meno presente nella manovra del Barcellona, si limita a schermare il centrocampo del Ferencvaros. Sfiora il gol con un tiro da lontano.

Trincao 5.5 - Il meno pericoloso del poker d’attaccanti di Koeman. Non sempre lucido nell’ultima scelta, gioca molto più interno che largo in fascia ma non brilla. Si divora un gol clamoroso nella ripresa dopo aver sfiorato la rete in precedenza.

Griezmann 6.5 - Dà l’impressione di non spingere sull’acceleratore, preferendo ricamare l’azione che concluderla. Splendido il colpo di tacco che apre le marcature del match, entra anche nell’azione del raddoppio. Dal 65’ Puig 6 - Si vede poco anche complice un secondo tempo senza grossi stimoli ma fa intravedere buone qualità in palleggio.

Dembele 7 - Tra i migliori dei blaugrana, serve l’assist per il gol dello 0-2 di Braithwaite, che lo ringrazia lasciandogli battere il rigore dello 0-3. Nella ripresa è quello che ci prova di più, sfiorando il gol e servendo un cioccolatino a Trincao che non lo sfrutta.

Braithwaite 7 - Dopo un paio di minuti sfiora già il gol con una bella girata, e dopo poco lo trova con una buona spaccata. Si guadagna il rigore dello 0-3 e poco dopo si divora il poker calciando sul fondo da buona posizione. Buon momento, con quattro gol nelle ultime tre. Dall’80 De La Fuente sv