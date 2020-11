Focolaio Nizza, ufficiale il rinvio della sfida di campionato contro l'Olympique Marsiglia

vedi letture

La Lega calcio francese, in un comunicato stampa, ha annunciato il rinvio della sfida tra Marsiglia e Nizza (prevista per sabato), reso inevitabile dal focolaio scoppiato nel gruppo squadra rossonero: “Dopo il parere della commissione nazionale Covid, la Federazione ha rilevato l'indisponibilità di oltre 10 giocatori sulla lista dei 30 giocatori del Nizza, a causa di test RT-PCR positivi, per la partita contro l'Olympique Marsiglia. La LFP, agendo nell'ambito dell'articolo 2.4.2.2 del protocollo per l'organizzazione delle partite per la stagione 2020-21, decide di posticipare la partita OM-Nizza ad una data successiva".