Francia, Deschamps: "Martial da noi è più in fiducia. Kimpembe e Mbappé? Tutti disponibili"

Alla vigilia del match contro la Croazia, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dei singoli in particolare di Martial: "Non so come sia il suo rapporto con Solskjaer, ma trovo che sia più in fiducia. Può giocare centravanti? E’ capace anche di giocare sulla fascia, ma a Manchester è davvero un numero 9. Potrebbe non avere il profilo tipico di un centravanti, anche se ha versatilità, ma da molto tempo. La gara con la Svezia? Se senza palloni abbiamo lasciato a desiderare, c’è da dire che abbiamo fatto degli sforzi e abbiamo coperto bene il campo. Kimpembe? Si sta affermando sempre di più. Arrivi a un punto della tua carriera in cui hai maturità, esperienza. Ha questa voglia di imporsi e di dimostrare di essere il migliore. Lui e Mbappé preservati in vista della gara fra 48 ore del PSG? Loro lo sanno, io lo so, abbiamo una partita da giocare. I 23 in rosa sono a disposizione, anche Kimpembe e Mbappé. Abbiamo una partita internazionale e faremo di tutto per vincerla, anche se prenderò in considerazione aspetti differenti".