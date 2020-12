Francia, è caos diritti TV. Mediapro non paga le ultime due rate, chiude il canale Téléfoot

È già finita l'avventura di Téléfoot, il canale creato ad hoc da Mediapro dopo l'acquisto del gruppo audiovisivo spagnolo dei diritti di Ligue 1 e Ligue 2 in Francia. Un affare che avrebbe garantito nelle casse dei club tantissimi soldi (830 milioni nel periodo 2020-2024) ma mandato in fumo dall'arrivo della pandemia e tutte le conseguenze che ne sono arrivate da essa, come lo stop del campionato passato. Mediapro si è rifiutato di pagare la rata in scadenza a ottobre di 172,3 milioni di euro. E non ha pagato nemmeno quella di dicembre di 152,5 milioni.