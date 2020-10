Gambia, vittoria contro il Congo. Colley e l'ex Bologna Juwara in campo, Manneh in panchina

Il Gambia si aggiudica l'amichevole contro il Congo, disputata ieri in Portogallo. La formazione guidata dal CT belga Tom Saintfiet ha vinto per 1-0, grazie al gol siglato da Ceesay al 55'. In campo per 90' il difensore della Sampdoria Omar Colley, il veronese Ebrima Colley é stato sostituito nel finale di gara mentre il catanese Kalifa Manneh ha assistito alla sfida dalla panchina. Per lui probabile spazio nella prossima amichevole, prevista per il 13 ottobre, contro la Guinea. Debutto con la sua selezione per Musa Juwara, ex Bologna e ora al Boavista, anche lui sul terreno di gioco per l'intera sfida.