Gillet e lo stop del campionato belga: "Danno economico enorme ma la salute è prioritaria"

Jean-François Gillet, veccchia conoscenza del calcio italiano e attualmente portiere dello Standard Liegi, commenta a Sky Sport l'imminente stop definitivo del campionato belga: "Ci sono ancora abbastanza posti negli ospedali per le cure, ma non abbiamo ancora raggiunto il picco. Oggi 180 morti, per una popolazione di 10 milioni sono tanti. Per il calcio è una catastrofe a livello economico, i club rischiano di non potere andare avanti. La chiusura del campionato per me è giusta, perché adesso passa avanti la salute. Il calcio passa in secondo piano, dobbiamo vincere la battaglia contro questo virus e quando sarà tutto finito possiamo riprendere".