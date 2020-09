'Gladbach, Lazaro: "L'infortunio immediato non ci voleva, ma voglio rientrare per la Champions"

Valentino Lazaro, ex laterale dell'Inter, ha parlato così della sua nuova avventura, iniziata con uno sfortunato problema muscolare, al portale tedesco SportBuzzer: "Mi sento molto bene. Probabilmente il tempo di recupero si accorcerà e perciò sono fiducioso di tornare in campo prima del previsto, magari per la Champions League. Certo è stata dura, anche per i mesi di stop causa Covid-19. Le aspettative al mio arrivo al Mönchengladbach erano alte, ho sentito subito un bel clima, notando un grande livello competitivo. Poi mi sono fatto male e proprio non ci voleva: ho passato dei giorni terribili", le dichiarazioni del nuovo calciatore del Borussia Mönchengladbach.