Gli highlights di Eintracht Francoforte-Mainz 0-2: in gol Niakhate e Kunde Malong

Vittoria importantissima per il Mainz che torna al successo e si toglie momentaneamente dalla zona rossa. Un 2-0 fondamentale contro l'Eintracht Francoforte, deciso da Niakhate e Kunde Malong. Sconfitta numero 15 in stagione per i padroni di casa, ormai lontanissimi dalla zona Europa League: l'obiettivo sarà quello di raggiungere una tranquilla salvezza per poi voltare pagina in vista della prossima stagione.