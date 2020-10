Gotze: "Avevo molte offerte e alla fine ho scelto il PSV per la sua filosofia di gioco"

Mario Gotze è stato presentato nella giornata di ieri come nuovo giocatore del PSV Eindhoven: "Avevo tante offerte e ho avuto molto tempo per pensarci. Alla fine ho scelto il PSV per la filosofia di gioco, per il campionato e per la composizione della rosa. Per me era importante fare la scelta giusta per ritrovare la forma e tornare al mio livello. Queste sono le ragioni principali".