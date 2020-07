Guardiola difende David Luiz: "Chi lo critica giocava a calcio. Mai commesso un errore?"

Nella conferenza stampa in vista della partita contro l'Arsenal, Pep Guardiola ha difeso David Luiz, che ancora una volta è stato preso di mira dopo un errore commesso nell'ultimo turno: "Ho un grande rispetto per la carriera che ha avuto. È un grande giocatore e ha una grande mentalità. Sono sorpreso perché molte critiche nei suoi confronti sono state effettuate da alcuni ex calciatori. Come se loro non avessero mai commesso errori". Poi una precisazione: "Non ho mai detto che il secondo posto in Premier è più importante della FA Cup. Ho detto che entrare in Champions è essenziale, ma questo torneo è uno dei più belli del mondo. Devo aver peggiorato il mio inglese...".