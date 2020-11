Guardiola ottimista per il futuro: "Ho buone sensazioni, bastano 1-2 partite per cambiare tutto"

La Champions per dimenticare le delusioni in campionato e la sconfitta contro il Tottenham. Il Manchester City di Pep Guardiola si prepara ad affrontare l'Olympiacos nella sfida del quarto turno della fase a gironi. Il tecnico catalano ha parlato così in conferenza stampa: "Ho sempre avuto la sensazione che in questa stagione avremmo potuto far bene. Mi aspettavo una reazione dopo la delusione della scorsa stagione contro il Lione. Ho buone sensazioni e sappiamo cosa dobbiamo fare. Bisogna trovare soluzioni, attaccare in modo più fluido e creare occasioni. Sono contento però del modo in cui stiamo giocando, anche se ci sono piccoli dettagli da migliorare. Il momento negativo si interromperà presto: serviranno 1-2 partite e tutto migliorerà. La stagione è appena iniziata e sono totalmente ottimista".

L'assenza di Aguero: "Vogliamo che torni presto. Oggi si è allenato, deve avere buone sensazioni con il ginocchio, è la cosa più importane. So che non è facile, ma lo aspetteremo. Deve fare un passo alla volta. Ci sono tante partite e avremo bisogno di lui".