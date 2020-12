Il 2020 in pillole - CR7 sfonda il muro dei 100 gol in Nazionale. Il record di Daei è a un passo

vedi letture

Che 2020 è stato nel mondo del calcio? Per Cristiano Ronaldo, scudetto a parte, abbastanza avaro di soddisfazioni ma con un obiettivo sempre più vicino: quello di diventare il giocatore con più reti con una Nazionale. Il record dell'iraniano Ali Daei, capace di segnare 109 reti in 149 partite, è sempre più vicino dato che CR7 ha toccato quota 102 (in 170 partite). Media gol decisamente migliore per il giocatore asiatico, sebbene le avversarie siano state prevalentemente inferiori a quelle affrontate dal portoghese. Il muro dei 100 gol è stato sfondato nel corso della partita contro la Svezia in Nations League lo scorso 8 settembre, dove Ronaldo mise a segno una doppietta. Record poi migliorato col gol ad Andorra. Il 2021 potrebbe consegnarci un nuovo miglior marcatore all time con le nazionali.