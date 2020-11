Il punto sulla Liga - Real Sociedad capolista. Vincono Atletico e Barcellona, scoppola Real Madrid

La Real Sociedad continua a mantenere la vetta della Liga. Dopo il pareggio per 1-1 nel match d'alta classifica contro il Villarreal rimane una sola lunghezza di vantaggio sull'Atletico Madrid, vittorioso in casa del Valencia e con due partite in meno disputate. Tonfo del Real Madrid in casa contro l'Alaves e segnali di crisi per Zidane. Si riprende bene invece il Barcellona che strapazza per 4-0 in casa l'Osasuna. Vittoria esterna del Siviglia in casa dell'Huesca per 1-0, mentre si riprende il Celta Vigo che batte tra le mura amiche per 3-1 il Granada. Tanti pareggi in questa undicesima giornata. Terminano 1-1 Valladolid-Levante, Elche-Cadice e Getafe-Athletic Bilbao. Questa sera ci sarà il posticipo tra Real Betis ed Eibar che chiuderà la giornata di Liga.

I risultati dell'11° turno

Real Valladolid-Levante 1-1

Elche-Cadice 1-1

Valencia-Atlético Madrid 0-1

Huesca-Siviglia 0-1

Real Madrid-Alavés 1-2

Barcellona-Osasuna 4-0

Getafe-Athletic Bilbao 1-1

Celta Vigo-Granada 3-1

Real Sociedad-Villarreal 1-1

Real Betis-Eibar (stasera ore 21)

La classifica dopo l'11° turno

Real Sociedad 24, Atletico Madrid 23, Villarreal 20, Real Madrid 17, Siviglia 16, Cadice 15, Barcellona e Granada 14, Athletic Bilbao, Elche, Getafe e Alaves, 13, Valencia e Real Betis 12, Osasuna 11, Eibar, Valladolid e Celta Vigo 10, Levante 8, Huesca 7.

Le partite del 12° turno

Athletic Bilbao-Celta Vigo

Levante-Getafe

Siviglia-Real Madrid

Atlético Madrid-R.Valladolid

Cadice-Barcellona

Granada-Huesca

Osasuna-Real Betis

Villarreal-Elche

Alavés-Real Sociedad

Eibar-Valencia