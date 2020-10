Le probabili formazioni di Manchester United-Lipsia - Che sfida ad Old Trafford

Il Manchester United, dopo il colpaccio contro il Paris Saint-Germain, affronta il Lipsia in casa all'Old Trafford. Si preannuncia una bella sfida in un girone aperto ad ogni eventualità. Gli inglesi balbettano in campionato, ma in Champions sono partiti con il piede giusto. Anche i tedeschi hanno iniziato con una vittoria e cercheranno il colpaccio per rendere il girone ancora più spettacolare. Nessun precedente tra le due squadre. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è lo sloveno Jug.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Così l'allenatore Solskjaer prima del match: "Consideriamo ogni singola partita un'opportunità per ottenere tre punti e nella fase a gironi di quattro squadre, dieci punti possono bastare per passare. Arrivare a dieci punti il più velocemente possibile è il nostro obiettivo". In dubbio Lingard per una contusione, out Bailly. Sarà 3-4-1-2 con Bruno Fernandes alle spalle di Rashford e Martial.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Così l'allenatore Nagelsmann prima della gara: "Vogliamo dimostrare all’Europa che siamo ancora più forti dell’anno passato. Vogliamo arrivare agli ottavi di finale. E’ il nostro obiettivo dichiarato". Sarà 3-4-2-1 con Olmo e Forsberg alle spalle di Poulsen. Out Haidara, Laimer, Klostermann e Mukiele. In dubbio Adams.