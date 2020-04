The Sun: "L'aereo privato di Messi costretto quest'oggi a un atterraggio d'emergenza in Belgio"

Atterraggio di emergenza per l'aereo privato di Lionel Messi. A scriverlo è The Sun, che spiega come il velivolo acquistato dalla stella del Barcellona nel dicembre 2018 avrebbe avuto quest'oggi un problema con il carrello e sarebbe dunque dovuto atterrare anzitempo a Bruxelles. Il jet era partito da Recife, in Brasile, per raggiungere Tenerife. Non è ancora chiaro - come scrive il tabloid - se anche la 'Pulce' fosse a bordo.