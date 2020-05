Torna la Bundes! Il nuovo calcio, tutti pazzi per il BvB (e Haaland): rassegna internazionale

vedi letture

Dalla Spagna alla Francia, passando per l'Inghilterra, il Portogallo e la maggior parte dei paesi europei (e non solo). Gli occhi dell'intero mondo del calcio sono puntati sulla Bundesliga, che nella giornata di ieri è ripartita con i primi sei incontri della ventiseiesima giornata. "It's back!", titola in Inghilterra il Daily Mail, riferendosi ovviamente al calcio e piazzando Haaland in prima pagina. In Francia L'Equipe parla di una "ripartenza forzata", poiché a porte chiuse. In Portogallo A Bola apre con l'esultanza di gomito del nuovo calcio: "Sorridere non diffonde il virus".

In Spagna. Ovviamente anche in Spagna non si parla che della ripresa del campionato tedesco. "Il nuovo calcio", titola in prima pagina Mundo Deportivo, soffermandosi sulle nuove regole della Bundesliga. E sempre a Barcellona Sport parla della "Bundesliga che inaugura il nuovo calcio". Spostandoci a Madrid, sono tutti pazzi per Haaland, obiettivo di mercato del Real. "Non c'è vaccino contro Haaland", titola AS, seguito a ruota da Marca: "Eroe nel silenzio".