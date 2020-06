Il Barcellona ha deciso: pronti 4,5 milioni per l'attaccante Gustavo Maia del San Paolo

Il Barcellona, spiega As, entro il mese di giugno pagherà 4,5 milioni al San Paolo per il classe 2001 Gustavo Maia. Attaccante brevilineo con la tipica tecnica brasiliana, i blaugrana faranno valere l’opzione conquistata nei mesi scorsi e pagheranno quanto pattuito (4,5 milioni appunto) per il 70% del cartellino del giocatore. In corsa per il classe 2001 c’erano anche Flamengo e soprattutto Liverpool.