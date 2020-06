Il Bayern Monaco è una macchina da guerra: 90 gol in 30 turni, nuovo record in Bundesliga

Nessuno mai come il Bayern Monaco dopo 30 giornate di Bundesliga. La banda di Flick è una vera e propria macchina da guerra in termini di gol e anche contro il Bayer Leverkusen, in trasferta, ne ha dato una chiara dimostrazione, trovando per quattro volte la via del sacco. Sono ben 90 le reti messe a segno dia bavaresi in 30 giornate di Bundesliga, la media di 3 gol a partita. E di questi 90 ben 30 sono stati realizzati dal centravanti puro più forte del mondo, Robert Lewandowski, in 28 presenze in campionato. Una macchina da guerra, al pari della sua squadra.