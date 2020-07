Il Leeds neo-promosso cerca un portiere: sfida all'Everton per l'ex Sampdoria Sergio Romero

Nuova possibile avventura, da protagonista, per l'ex portiere della Sampdoria Sergio Romero. Come riporta oggi ESPN, infatti, Everton e Leeds avrebbero messo gli occhi sull'argentino del Manchester United, chiuso da De Gea e utilizzato finora solamente in 15 incontri (zero di Premier League) durante questa stagione, per affidare proprio a lui i guantoni da titolare nel 2020-2021.