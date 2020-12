Il mercato di gennaio è vicino: tutti gli obiettivi del Barcellona, tra attacco e difesa

vedi letture

Manca solo un mese alla riapertura del mercato invernale e il Barcellona pensa alle mosse da effettuare per rinforzare una rosa falcidiata dagli infortuni, anche se la situazione finanziaria del club non è delle migliori. Con Ansu Fati assente fino a marzo, Ronald Koeman vuole un centravanti e Memphis Depay è il "preferito" del tecnico olandese. Ben diverso è il caso relativo alla difesa: Gerard Piqué si è fatto male dieci giorni fa e ne avrà per circa quattro mesi; per la sua sostituzione, secondo Mundo Deportivo, i blaugrana starebbero valutando Shkodran Mustafi (28 anni), che ha giocato solo due partite in Premier League con l'Arsenal, e Antonio Rüdiger (27 anni), impiegato una sola volta da Frank Lampard. Un'altra opzione da non escludere è quella del rientro di Jean-Clair Todibo dal prestito al Benfica.