Il Philadelphia Union celebra la vittoria dell’MLS Supporters Shield grazie a... Capitan America

I giocatori del Philadelphia Union hanno celebrato la vittoria dell’MLS Supporters Shield (titolo che viene assegnato alla squadra del principale campionato americano che totalizza più punti nella classifica generale durante la regular season) con lo scudo di Capitan America, il noto supereroe della Marvel apparso in molti dei recenti film della Casa delle Idee. Il vero Supporters Shield non è arrivato in tempo a Los Angeles, così gli organizzatori sono stati costretti ad improssivare ed in soccorso dei Philadelphia Union Jeremy, l fidanzato della sorella della promessa sposa del nostro web manager. Jeremy ha trasformato il suo scudo di Capitan America nel Supporters Shield. Il risultato? Ottimo, come si può ammirare dalle immagini postato sui Social dal club di MLS.

THE SAVIOR OF THE SUPPORTERS' SHIELD CELE: Our web manager’s fiancee’s sister’s boyfriend, Jeremy

This is the story of how a Captain America shield, complete with 150 lb force magnet, became the Supporters' Shield.

I'm told the true, forged by the supporters Shield didn't arrive from LA in time, so the @PhilaUnion got creative. pic.twitter.com/nld62pyGzi

— Andrew Wiebe (@andrew_wiebe) November 9, 2020