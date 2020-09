Il primo Barcellona di Koeman vince anche senza Suarez e Vidal: 3-1, in gol anche Coutinho

Sarà pure un'amichevole, ma dopo tutte le polemiche il Barcellona è tornato in campo con una vittoria. La squadra di Koeman non giocherà in questa prima giornata di Liga, ma il test match contro il Gimnastic (3-1 il risultato finale) è servito al nuovo tecnico Ronald Koeman per capire i meccanismi della compagine blaugrana. In gol Dembele, Griezmann e Coutinho (entrambi su calcio di rigore): in campo anche Lionel Messi, il numero 10 ha giocato i primi 45' della sfida amichevole. I catalani esordiranno in Liga mercoledì contro il Girona.