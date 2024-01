Ufficiale Il primo giapponese a Luton. Daiki Hashioka firma fino al 2028

Daiki Hashioka diventa il primo nazionale giapponese a firmare per il Luton Town. Il giocatore ha superato le visite mediche nel pomeriggio e lascia il Sint-Truiden, che lo aveva portato in Europa nel dicembre 2021. Indosserà il numero della maglia 27 ed è stato presentato al pubblico di Kenilworth Road prima della partita di Premier League di stasera contro il Brighton e Hove Albion.

Sul suo nuovo acquisto, il manager Rob Edwards ha detto: "È un difensore versatile che può giocare ovunque e, avendolo incontrato, so che si inserirà davvero bene nel gruppo. Ha un ottimo atteggiamento e ha un vero desiderio di venire a giocare per il Luton Town. Capisce che abbiamo una buona squadra e sa che deve lottare per la sua opportunità. E lo farà: non vede l'ora di affrontare la sfida. Si sente a suo agio nel possesso palla, è aggressivo e sa difendere. Sono felice che sia con noi".

Hashioka ha detto: “Giocare in Premier League è sempre stato un mio sogno. Fisicamente e tecnicamente è un campionato di altissimo livello ed è molto intenso, quindi so che sarà difficile ma darò il massimo per la squadra. Ho segnato solo due gol in questa stagione, ma voglio segnare di più. Non vedo l'ora di festeggiare davanti ai tifosi del Luton. Sono davvero felice e non vedo l'ora di giocare il prima possibile"