Il punto sulla Liga – Poker Valencia, in attesa delle big

Il riepilogo di quanto accaduto nella 1° giornata della Liga Santander 2020/21.

Nel fine settimana è andata in scena la 1° giornata della Liga Santander 2020/21. Turno in qualche modo azzoppato, visti i rinvii di Atletico Madrid-Siviglia, Barcellona-Elche e Real Madrid-Getafe. Nonostante l’assenza dei colossi del calcio spagnolo, a riposo per gli impegni europei avuti nel mese di agosto, certamente le emozioni non sono mancate (come da prassi nel massimo campionato iberico).

IL VALENCIA FA SUO IL DERBY – A prendersi la copertina in questo primo turno di Liga è il Valencia, che prevale nel derby con il Levante per 4-2. Una partita vibrante fin dalla prima frazione di gioco, chiusa sul 2-2 grazie alla doppietta per il Levante di Morales e alle reti valenciane di Gabriel e Gomez. Nella ripresa uno scatenato Manu Vallejo, anche lui autore di due gol, regala alla formazione di Garcia Carlos la miglior partenza possibile in campionato.

BUONA LA PRIMA PER GRANADA, OSASUNA E BETIS – Il Valencia non è la sola squadra ad esordire in Liga con un successo. Tale soddisfazione riguarda infatti anche altri tre club, ovvero Granada, Osasuna e Betis Siviglia. Il club in passato presieduto da Pozzo deve affrontare un avversario ostico come l’Athletic Bilbao, sconfitto per 2-0 con i gol di Herrera e Milla. Con il medesimo punteggio, firmato da Adrian e Garcia, l’Osasuna fa bottino pieno nella trasferta contro il Cadice. Più risicata infine la vittoria del Betis, che prevale per 0-1 sul campo dell’Alaves (decisivo il sigillo nel finale dell’ex Fiorentina Tello). Un quartetto di testa insolito dunque, in attesa del ritorno al vertice dei colossi Real Madrid e Barcellona.

LE ALTRE SFIDE – Ad aprire le danze nella 1^ giornata di Liga è stato un match non esattamente all’insegna dello spettacolo. Si tratta di Eibar-Celta Vigo, gara molto combattuta e terminata con il punteggio di 0-0. Finisce 1-1, invece, tra Valladolid e Real Sociedad (apre le marcature Michel per i padroni di casa, pareggia Lopez nel corso della ripresa) e tra Villareal e Huesca (Moreno su rigore regala un punto ai sottomarini gialli, dopo la rete iniziale di Maffeo).

I risultati della 1° giornata

Eibar-Celta Vigo 0-0

Granada-Athletic Bilbao 2-0

Cadice-Osasuna 0-2

Alaves-Betis Siviglia 0-1

Valladolid-Real Sociedad 1-1

Villareal-Huesca 1-1

Valencia-Levante 4-2

Atletico Madrid-Siviglia (Rinviata al 12/01)

Barcellona-Elche (Rinviata a data da destinarsi)

Real Madrid-Getafe (Rinviata a data da destinarsi)

La classifica della Liga

Valencia 3

Osasuna 3

Granada 3

Betis Siviglia 3

Real Sociedad 1

Huesca 1

Villareal 1

Valladolid 1

Celta Vigo 1

Eibar 1

Elche* 0

Real Madrid* 0

Barcellona* 0

Atletico Madrid* 0

Siviglia* 0

Getafe* 0

Alaves 0

Levante 0

Cadice 0

Atheltic Bilbao 0

* Una partita in meno

Il programma della 2° giornata

18/09 ore 21.00 Getafe-Osasuna

19/09 ore 16.00 Villareal-Eibar

19/09 ore 21.00 Celta Vigo-Valencia

20/09 ore 16.00 Huesca-Cadice

20/09 ore 18.30 Granada-Alaves

20/09 ore 21.00 Real Sociedad-Real Madrid

21/09 ore 21.00 Betis Siviglia-Valladolid

Atheltic Bilbao-Barcellona (Rinviata a data da destinarsi)

Levante-Atletico Madrid (Rinviata a data da destinarsi)

Siviglia-Elche (Rinviata a data da destinarsi)