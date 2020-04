Il Real taglia gli stipendi, ma non tutti erano d'accordo. Ramos e Zidane hanno sbloccato l'impasse

Nelle scorse ore il Real Madrid ha concordato con i propri giocatori, della squadra di calcio e di quella di basket, la riduzione salariale a causa dello stop ai campionati imposto dal Coronavirus. I giocatori si taglieranno lo stipendio del 10% nel caso in cui la Liga dovesse ripartire, del 20% se la stagione dovesse essere sospesa definitivamente.

Il quotidiano Marca racconta i retroscena dietro questa decisione: le trattative sono iniziate venerdì scorso e per arrivare all’accordo sono serviti 5 giorni. All’inizio le trattative sono partite con la squadra di basket, a inizio settimana invece Florentino Perez ne ha parlato con Sergio Ramos, col club che aveva in mente di “recuperare” circa 50 milioni di euro nel caso in cui il campionato fosse ripartito e circa 100 se lo stop fosse diventato definitivo. In seguito il capitano dei Blancos ha organizzato una video conferenza con tutta la squadra per parlare della proposta, trovando inizialmente non poche avversità. Per convincere la rosa ad accettare la proposta del club Ramos ha dovuto fare appello alla sua leadership e all’aiuto di Zidane, oltre che a quello di Benzema, Courtois, Modric, Lucas Vazquez e Valverde. E alla fine, dopo una votazione virtuale, i giocatori e lo staff hanno accettato la proposta del club.