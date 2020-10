Il Valencia spegne le polemiche su Kondogbia: "Ha un problema al piede destro"

Viste le speculazioni sulle condizioni fisiche del centrocampista Geoffrey Kondogbia, il Valencia ha emesso un referto medico indicando che l'ex Inter presenta un "fastidio alla parte posteriore del tallone del piede destro per il quale è sottoposto a trattamento fino a miglioramento clinico". In Spagna avevano assicurato che Kondogbia era stato escluso dalla lista dei convocati per la prossima gara contro il Villarreal in seguito ad uno sfogo contro il presidente del club.