Ufficiale Il Werder guarda al futuro: Grull per l'estate. Segnò alla Fiorentina in Conference

Il Werder Brema guarda già alla prossima stagione e appena concluso il mercato invernale ha annunciato un colpo per la prossima estate: si tratta di Marco Grull, esterno offensivo mancino classe ‘98 in forza al Rapid Vienna. Il calciatore è una delle stelle della squadra biancorossa con 13 gol e 7 assist in 24 presenze stagionali. I tifosi della Fiorentina lo ricorderanno perché nei preliminari di Conference League fu lui a siglare l’1-0 dell’andata (con i viola che al ritorno vinsero 2-0).

“Seguiamo il percorso professionale di Marco già da tempo. Negli ultimi anni è cresciuto molto bene ed è stato oggetto di interesse nel mercato dei trasferimenti, anche nella finestra di mercato precedente. - spiega Clemens Fritz, dirigente del Werder al sito del club - Siamo quindi lieti di aver potuto convincere Marco della nostra filosofia sportiva e delle sue prospettive nel nostro club e che rafforzerà la nostra squadra in estate”.

“È un grande onore per me poter indossare la maglia del Werder Bremen dall'estate in poi e far parte di questa squadra. - spiega invece Grull - Sono pronto a dare il massimo e continuare a crescere positivamente per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi”.