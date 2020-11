Inghilterra, Bellingham convocato in prima squadra: Rashford in gruppo giovedì

Sarà Jude Bellingham il prescelto da Southgate per sostituire James Ward-Prowse e Trent Alexander-Arnold, costretti a lasciare la Nazionale inglese per infortunio. Il centrocampista del Borussia Dortmund era inizialmente incluso nella lista dell’Under 21 ma, a causa dei due forfait, è stato promosso trovando la sua prima convocazione in prima squadra. Per quanto riguarda Marcus Rashford dovrebbe aggregarsi giovedì prossimo in seguito a nuove valutazioni sull’infortunio riportato sabato scorso con il Manchester United.