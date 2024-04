Ufficiale Innesto di prospettiva per il Vancouver Whitecaps: dall'Australia arriva Bovalina

Il Vancouver Whitecaps ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo di un innesto di prospettiva in difesa. Si tratta del terzino destro Giuseppe Bovalina, nazionale under 23 australiano, prelevato dall’Adelaide United.

Il classe 2004 ha firmato un accordo fino al 2026 con il club canadese che milita in Major League Soccer con opzione per i due anni successivi (2027 e 2028). "Sono grato dell'opportunità che mi viene data e non vedo l'ora di mettermi al servizio della squadra. - ha spiegato Bovalina - Lavorerò duramente e darò il massimo per il Vancouver. Sono entusiasta di iniziare a giocare in uno stadio che ha dei tifosi così fantastici".