Ufficiale Issa Soumaré scende in Ligue 2: dal Le Havre passa in prestito all'Auxerre

Issa Soumare è un nuovo giocatore dell'Auxerre. L'esterno 23enne è passato in prestito dal Le Havre, club che milita in Ligue 1, ed è sceso in Ligue 2, dove spera di trovare più spazio. Di seguito il comunicato ufficiale dell'Auxerre:

"Alla ricerca di un rinforzo offensivo, l'AJA ha ottenuto il prestito senza diritto di riscatto di Issa Soumaré, del Le Havre. Il 23enne senegalese, capace di giocare in tutti e tre i ruoli offensivi, indosserà la maglia numero 75. Proveniente dalla Génération Foot Academy, Issa ha iniziato la sua carriera francese all'US Orléans nel 2019. Trasferito poi al Beerschot, in Belgio, si è messo in luce durante il prestito al QRM tra gennaio 2022 e luglio 2023, con 9 gol segnati in 57 partite. Prestazioni che hanno aperto le porte alla Ligue 1 con l'HAC (7 partite giocate). Il club è quindi felice di poter contare su Issa per la seconda parte di stagione".