Jota scalpita per tornare: "Non posso affrettare i tempi, ma è una sofferenza stare fuori"

Diogo Jota si è infortunato seriamente al ginocchio nella sfida contro il Midtjylland della scorsa settimana. Il 24enne portoghese dovrà stare fuori due mesi e non nasconde la voglia di tornare in campo. "Sto facendo del mio meglio per tornare il prima possibile. Le cose stanno andando bene, ma gli infortuni al ginocchio sono sempre complicati, quindi non posso affrettare", ha detto in un'intervista rilasciata sul sito del Liverpool. "Sostenere la squadra da fuori è ancora più difficile, perché non possiamo letteralmente fare nulla per aiutare la squadra in campo".