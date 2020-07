Klopp: "Dopo il Liverpool mi prenderò un anno di pausa. Poi potrei fare qualsiasi cosa"

vedi letture

Jurgen Klopp ha parlato di quello che sarà dopo la fine del suo contratto al Liverpool. Il tecnico tedesco chiuderà la sua esperienza ad Anfield nel 2024 e a SWR Sport ha dichiarato: "La felicità per il titolo conquistato durerà in eterno. Tra quattro anni ne avrò trascorsi nove in Inghilterra e vorrò prendermi una pausa di un anno. Potrò fare tutto quello che voglio e mi sento di fare: allenare un altro club, una Nazionale o smettere del tutto. Quando smetterò, tornerò in Germania, probabilmente a Magonza. Ma tra cinque anni il mondo mi potrà sembrare diverso".