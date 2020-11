Konate sfida le sue radici: "Amici e famiglia tifano PSG, ma domani voglio vincere col Lipsia"

Il giovane e talentoso difensore del RB Lipsia, Ibrahima Konaté, ha presentato in conferenza stampa la gara di Champions contro la squadra della sua città: il Paris Saint-Germain. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia: "Ci sono grandi giocatori tra le fila del Paris Saint-Germain, ad esempio Neymar e Kylian Mbappé, ma vi assicuro che anche noi ne abbiamo parecchi. Domani servirà prima di tutto una prestazione da squadra".

Per lei è un vero e proprio ritorno a casa.

"Sì, sarà come essere a casa mia domani. Dopotutto, sono nato qui e ho vissuto a Parigi tanti anni. Tutti i miei amici sono tifosi del PSG, così come la mia famiglia. Stavolta non posso pensarci però, devo concentrarmi solamente su fare bene col mio RB Lipsia".